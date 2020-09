L’arbitro De Santis e la compagna uccisi a coltellate: è caccia al killer

Lecce – L’arbitro di calcio di serie B e C, Daniele De Santis, è stato ucciso ieri sera a Lecce insieme alla compagna, Eleonora Manta, in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello. A riferirlo è il ‘Corriere del Mezzogiorno’ spiegando che i due sarebbero stati uccisi con diverse coltellate e non si esclude la pista passionale.

Si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con un’arma. Il condominio in cui è avvenuto il fatto è quello in cui abitava De Santis, nel quartiere Rudiae. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dal procuratore capo Leonardo Leone De Castris. De Santis, di 33 anni, ha esordito nel 2017 in serie B quarto uomo in Pisa-Benevento.

Fonte: Adnkronos