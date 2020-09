Mercato di Cerenova: doppia apertura settimanale fino a mercoledì 28 ottobre

Cerveteri – Con ordinanza sindacale n.40 del 21 settembre 2020 è stata prolungata fino al 28 ottobre la doppia apertura settimanale del mercato settimanale di Marina di Cerveteri.

“La chiusura forzata imposta dal lockdown del mese di marzo ha portato a gravi conseguenze economiche ai tanti imprenditori titolari di banchi al mercato – ha dichiarato Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri – con questa ordinanza di prolungamento, complici anche le belle giornate di cui ancora abbiamo il piacere di poter godere, speriamo di poter dare un piccolo ma importante segnale di vicinanza a questo importante settore dell’economia e del commercio.

Il mercato di Cerenova infatti, è un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi cittadini oltre che per i villeggianti, che nonostante l’Estate sia terminata, potrebbero decidere di tornare nelle case al mare per trascorrere una giornata nella nostra città. A tutti i titolari dei banchi, l’augurio di un buon lavoro”.

Aperto ogni giorno invece, la parte di mercato dedicata ai produttori enogastronomici del territorio. “Oltre alla parte più commerciale, è ovviamente sempre aperta la parte dedicata ai produttori agroalimentari del nostro territorio – ha aggiunto Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri – nonostante nella prima fase del lockdown anche loro abbiano vissuto un momento di grave difficoltà, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la qualità dei loro prodotti, impegnandosi con consegne a domicilio e rendendosi sempre disponibili anche nel donare a chi si trovava in maggiore difficoltà. Non mi resta altro dunque, che invitare la cittadinanza, ad approfittare della doppia apertura settimanale del mercato per fare compere anche dai nostri produttori presenti”.

