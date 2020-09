Riaperta via della Gente Salinatoria: collegata la via del Mare al centro di Ostia Antica

Ostia – Ha riaperto questa mattina al traffico via della Gente Salinatoria, tratta urbana chiusa da diverse settimane per delle manutenzioni idriche nella zona di Ostia Antica.

La strada doveva essere riaperta già nella serata di ieri come ci aveva annunciato il consigliere Raffaele Presta (leggi qui), ma solo stamattina presto è arrivato l’ok della Polizia Locale per aprire al traffico veicolare il tratto stradale al centro di Ostia Antica.

Su via della Gente Salinatoria manca ancora la segnaletica orizzontale, che verrà ripristinata – sempre secondo il consigliere Raffaele Presta – entro stasera.

Con quest’importante riapertura, il centro di Ostia Antica – e quindi via dei Romagnoli – torna a essere collegato alla via del Mare e la via Ostiense.

Foto: Gaetano Di Staso

