Roma, cocaina nascosta in casa di un pensionato: arrestato l’anziano

Roma – E’ finito in manette un pensionato di 70 anni nel quartiere di La Rustica, colto in flagrante dalla Polizia di Stato mentre era in possesso di sostanze stupefacenti all’interno del proprio appartamento.

L’uomo era osservato da diverso tempo dalle Forze dell’Ordine attraverso pedinamenti e appostamenti, considerato come gli stessi agenti lo segnalavano come probabile detentore di sostanze stupefacenti.

I poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo dopo un controllo di routine, notando come l’anziano fosse molto agitato durante le loro domande. Quesiti che hanno fatto cedere il signore una volta incalzato, che ha dovuto ammettere come in casa si trovassero due cassette di sicurezza occultate in un armadio: casseforti di cui il soggetto ha detto di non possedere le chiavi.

Gli agenti per effettuare i controlli su ogni singola cassaforte, hanno deciso di forzarle al fine di aprirle. All’interno delle cassette sono state rinvenuti – e poi sequestrati – 900 grammi di cocaina, che dopo perizia quali-quantitativa è risultata pura al 97%.

Il pensionato senza precedenti penali, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a seguito del giudizio per direttissima.

