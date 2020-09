Roma, sale sul treno con un biglietto acquistato con carta di credito rubata: denunciato

Roma – Sale sul treno con un biglietto acquistato con una carta di credito rubata. È successo alla stazione di Roma Termini, dove gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno sorpreso un 37enne a viaggiare su un Frecciarossa con un biglietto acquistato illegalmente.

La segnalazione è giunta ai poliziotti dal capotreno che durante il controllo dei biglietti ha notato l’anomalia. Il viaggiatore a seguito degli accertamenti effettuati è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, notizie di interni, esteri, Lazio e Roma