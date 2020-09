Pomezia – Non ce l’ha fatta il cittadino albanese di 38 anni ferito da un colpo di pistola domenica mattina sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano (leggi qui). L’uomo, trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma con l’eliambulanza, era ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici.

I medici avevano tentato di ridurre al minimo i danni dello sparo: il proiettile, infatti, aveva lesionato il midollo paralizzando braccia e gambe. Ma dopo due giorni di cure il suo corpo non ha retto. Ora l’indagine affidata alla Dda di Roma (leggi qui) diventa per omicidio volontario.

Sulla vicenda indagano anche i militari dell’Arma di Pomezia, ancora a caccia dei due killer che nella mattinata di domenica sono arrivati sulla spiaggia a bordo di una motocicletta. Uno dei due, vestito da sportivo, come riferito da alcuni testimoni, dopo aver goffamente eseguito alcuni esercizi ginnici, ha estratto la pistola esplodendo due colpi, uno dei quali ha colpito l’albanese.

Intanto, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha convocato un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il 1 ottobre alle ore 16 al Comune di Pomezia. All’incontro parteciperanno oltre al primo cittadino di Pomezia anche i sindaci dei tre comuni del litorale Ardea, Anzio e Nettuno. Nel corso della riunione sarà affrontata la situazione dell’ordine e della sicurezza nei quattro Comuni.

La scelta di riunire il comitato a Pomezia, secondo quanto si apprende dalla Prefettura, è un segno di vicinanza e di attenzione alla popolazione ma rientra anche in una strategia già avviata dal prefetto che punta ad avvicinare il baricentro delle azioni al territorio. L’idea del prefetto Piantedosi è quella di convocare in seguito altri comitati in base alle esigenze dei territori per sviluppare il confronto su questioni specifiche.

