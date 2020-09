Terracina2020, il Covid non blocca l’affluenza alle urne

Terracina – Che quelle di Terracina 2020 fossero amministrative particolari lo si era capito fin da subito. A partire dal fatto, che sono arrivate in anticipo di un anno rispetto ai tempi canonici (l’ormai ex sindaco Nicola Procaccini è volato a Bruxelles come eurodeputato). A questo, poi, si aggiunga che, a causa del Covid-19, le stesse sono state rimandate (erano inizialmente previste in primavera) a settembre.

E ancora: si aggiunga che il centrodestra, solitamente ben saldo in città, ha deciso di presentarsi spaccato con ben due candidati: Roberta Tintari, l’erede di Procaccini e vicesindaco facente funzioni (corre insieme a Fratelli d’Italia Uniti e liberi e Insieme per Roberta Tintari e Cambiamo con Toti) e Valentino Giuliani, già capogruppo della Lega in Consiglio comunale e appoggiato proprio da quest’ultima insieme a Forza Italia e la lista civica Valentino Giuliani sindaco (insieme a loro concorrono Gabriele Subiaco di Europa verde, Armando Cittarelli del Pd, Piero Vanni del M5s e Gianfranco Sciscione con la lista civica Sciscione sindaco).

Non da ultimo, il boom di contagi che, nell’ultima settimana ha colpito l’intera provincia pontina e che rischiava di compromettere l’affluenza alle urne. Fortunatamente, però, sembra che su quest’ultimo punto i terracinesi abbiano smentito i pronostici: si chiude con un 65,96% il primo turno, con solo una leggera flessione in calo rispetto alle amministrative del 2016 (71,44%).

In particolare, alle 12 di domenica, ha votato il 15,62% degli aventi diritto al voto. Alle 19 dello stesso giorni, aveva votato il 35,21% dei votanti. Ora sono in corso gli scrutini. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe probabile il ballottaggio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina