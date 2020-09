Ardea – Il maltempo che in queste ore sta flagellando buona parte del Lazio non risparmia Ardea, comune del litorale romano, dove la pioggia è caduta copiosa provocando non pochi disagi alla popolazione. Diversi gli interventi della Polizia Locale di Ardea e dei volontari della Protezione Civile Airone da via Pratica di Mare a Nuova Florida fino a via Forlì, si registrano diversi alberi caduti e strade allagate. Al momento non risultano essere coinvolte persone o automobili. In azione anche i Vigili del Fuoco.

Traffico cittadino paralizzato in alcuni punti della città, come a via Pratica di Mare, incrocio con via Novara, al momento bloccata su entrambe le carreggiate per consentire l’intervento di taglio e rimozione degli alberi caduti. Disagi anche a largo Genova e via Livorno.

Foto 3 di 3





Notizia in aggiornamento…

