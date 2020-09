Covid-19, a Cerveteri tamponi per tutti gli studenti dell’Enrico Mattei

Cerveteri – Tamponi per tutti gli studenti di Cerveteri: la Asl Roma 4 effettuerà uno screening per l’emergenza da Covid-19, utilizzando i test rapidi per gli istituti superiori in occasione della riapertura delle scuole.

Gli esami saranno effettuati all’interno delle scuole, dove entrerà il personale medico infermieristico e tecnico della Prevenzione, in collaborazione con l’Uscar con il supporto dello Spallanzani.

La partecipazione al test sarà su base volontaria e i ragazzi e gli operatori scolastici, che risulteranno positivi, saranno sottoposti al tampone molecolare e allontanati dalla scuola, in attesa di un secondo esito positivo. Per i minori sarà prevista l’autorizzazione scritta dei genitori.

La dottoressa Ursino, responsabile del Dipartimento di prevenzione, ha spiegato che lo screening inizierà venerdì e proseguirà lunedì presso il liceo Enrico Mattei di Cerveteri. La Asl, per questa iniziativa di prevenzione, è stata affiancata e supportata in tutto e per tutto dai dirigenti scolastici.

Dopo questa prima attività di screening si faranno, a rotazione, saranno effettuati diversi tamponi anche negli altri distretti del territorio.

“Questo tipo di vigilanza – ha spiegato la dottoressa -, verrà alternata con il monitoraggio nelle case di riposo e nelle Rsa per il monitoraggio delle persone fragili”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri