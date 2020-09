Roma – Ha fatto irruzione nella chiesa di San Claudio dei Sacramentini, in piazza Silvestri, e, dopo aver minacciato il parroco, ne ha distrutto gli arredi. E’ successo a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato e denunciato un 53enne.

Al momento dell’arrivo dei poliziotti, l’uomo brandiva l’asta metallica di un microfono ed altri oggetti metallici utilizzati per commettere gli atti vandalici. Una volta bloccato, grazie anche all’ausilio di altri agenti, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Trevi campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, dove, tramite il personale del 118 è stato sedato e accompagnato presso l’Ospedale Santo Spirito in codice giallo.

Due degli agenti intervenuti, aggrediti dal fermato, hanno riportato alcune lesioni giudicate guaribili in tre giorni di prognosi. Negli uffici di Polizia, il parroco ha denunciato il danneggiamento del leggio, sbattuto violentemente a terra, di alcune lampade e della vetrata della bussola della Chiesa raccontando che, una volta all’interno della stessa, il denunciato, lo aveva minacciato più volte di morte tentando di colpirlo con l’asta metallica di un microfono.

