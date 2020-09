Ladispoli, al via le attività del Centro Arte e Cultura

Ladispoli – “Con la fine dell’estate, riprende l’attività del Centro Arte e Cultura di via Settevene Palo“. Con queste parole l’assessore alla Cultura, Marco Milani, in seguito al bando di assegnazione, fa il punto sulle diverse attività culturali che si svolgeranno all’interno del Centro..

“Il coordinamento generale del Centro – ha proseguito Milani – sarà gestito dall’Assessorato in collaborazione con la Upter che fornirà assistenza e proporrà varie attività (un ciclo di conferenze e seminari su arte e filosofia è già stato ufficializzato).

Ancora una volta quindi, Ladispoli dimostra di essere viva e pulsante in quanto ad attività culturali e artistiche. Le associazioni che al momento propongono i propri corsi sono L’Associazione Micologica per tutto ciò che riguarda i funghi; La G-Kay terrà lezioni di Kendo, mentre l’Associazione Aperta Parentesi si occuperà dei bambini con lezioni di bilinguismo e di lettura per i più piccoli. Andrea Caradonna propone l’insegnamento di autodifesa e Il Sentiero di Oz ci porta nell’ambito teatrale con un corso di recitazione dedicato soprattutto ai più piccoli”.

“Punto fermo ormai da anni nell’insegnamento della recitazione – ha continuato Milani – è La Valigia dell’Attore di Leonardo Imperi, vera e propria fucina di talenti. Ospiti fissi e di gran prestigio presso il centro Arte e Cultura, l’Orchestra Freccia del Maestro Massimo Bacci e la Compagnie Twain di Loredana Parrella. Ladispoli offre tanto e forte è la richiesta di arte e cultura, senza le quali nessuna ripartenza è possibile”

Gli spazi del Centro Arte e Cultura non sono ancora esauriti, pertanto le associazioni che hanno interesse ad occupare gli spazi negli orari rimasti liberi, possono contattare il Centro (0645411375) o anche l’Assessorato alla Cultura (0699231450).