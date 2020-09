Latina, l’idea dei residenti per preservare piazza Goretti dal degrado: “Recintiamola”

Latina – Piazza Santa Maria Goretti, nel centro di Latina, continua a essere oggetto di polemiche in quanto “teatro di degrado urbano, tra bivacchi e consumo di droghe e alcool”. I residenti della piazza, dopo aver manifestato pacificamente, sono stati ascoltati dal questore di Latina Michele Spina e sono stati invitati a fare un primo bilancio del monitoraggio del territorio e a trovare delle soluzioni condivise alla presenza del sindaco Damiano Coletta e del suo vice Maria Paola Briganti.

“E’ emersa la rappresentazione di una situazione complessa che quindi, come abbiamo condiviso, merita delle risposte su più piani – spiega il Briganti – perché le soluzioni semplici a problemi complessi non sono mai possibili. Un primo piano è il presidio del controllo del territorio che realizzeremo attraverso il ripristino delle telecamere esistenti sul territorio della Piazza.

Un altro aspetto che è emerso è l’attenzione alle persone che occupano le panchine e che quindi, in qualche modo, degradano la situazione della piazza. Abbiamo individuato percorsi complessi che devono avvalersi delle strutture sociali del comune che devono costruire modalità di soluzioni che possano affrontare e speriamo risolvere il problema visto che si tratta di persone che per abitudine, sempre le stesse degradano la piazza.

L’altro aspetto è quello del presidio costante del territorio che deve essere potenziato attraverso il coinvolgimento di figure che non possono non essere istituzionali o comunque individuate attraverso percorsi legittimi su tutti il progetto di utilità collettiva riservato ai percettori del reddito di cittadinanza e ne stiamo vagliando la possibilità. E ancora dare il via ad una riqualificazione culturale del territorio attraverso la realizzazione di iniziative che possano in qualche modo costruire attorno a questa comunità, che per la città di Latina è importante, delle occasioni di incontro e riqualificazione della Piazza.

Infine abbiamo anche raccolto l’ultima proposta del Comitato dei residenti di Piazza Santa Maria Goretti che è quella di recintare la piazza. Ne vaglieremo le possibilità concrete sia dal punto di vista tecnico che economico”. (fonte: Agenzia Dire)