Maestra sospesa ad Aranova, Severini: “Assicurare la continuità didattica”

Fiumicino – “Dopo le proteste di stamane come consigliere del Consiglio d’Istituto scolastico per i genitori della scuola di Aranova, ritengo opportuno che i dirigenti facciano presto chiarezza sulla vicenda dell’insegnante sospesa (leggi qui)”. Così, in una nota, il capogruppo di Crescere Insieme e rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Istituto Roberto Severini.

“Spero che la vicenda che vede da un lato l’insegnante e l’istituto e dall’altro i genitori si risolva al più presto – spiega Severini -, ma al tempo stesso auspico che sia assicurata una continuità didattica ai ragazzi, perché non debbano essere penalizzati per la mancanza dell’insegnante in un momento storico già difficile”.

