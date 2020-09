Precario stato di conservazione: a Latina chiusa la chiesa dell’Immacolata

Latina – Diffuso e precario stato di conservazione: è questo il verdetto dei Vigili del Fuoco, intervenuti per un sopralluogo alla chiesa dell’Immacolata di Latina per una verifica strutturale dello stato dei luoghi.

In particolare, sono stati trovati in precario stato di conservazione gli elementi in corrispondenza dell’intradosso del solaio di copertura della chiesa, il cui stato è stato dimostrato anche dalla caduta di alcuni strati di intonaco.

Date le circostanze, si è resa necessaria, a scopo precauzionale, l’interdizione totale dell’edificio, che proseguirà fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

