Roma, precipita nei Mercati di Traiano: recuperato dai Vigili del Fuoco

Roma – Un uomo è precipitato nell’area archeologica dei Mercati di Traiano, su via dei Fori Imperiali, a Roma. E’ successo nella prima mattinata di oggi, 23 settembre.

L’uomo, un 37enne, è stato recuperato dalla squadra di via Genova e dal Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco grazie all’ausilio di un “palo pescante” ed è stato poi trasportato dal 118 presso l’ospedale San Giovanni. Sul posto, anche le forze dell’ordine.

