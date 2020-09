Sicurezza a Fiumicino, la Lega chiede un consiglio comunale straordinario

Fiumicino – “Quello che sta accadendo a Fiumicino non può essere derubricato come semplici ragazzate o scazzottate nella norma. Qui c’è qualcosa che non va”. Così in una nota stampa Federica Poggio e Vincenzo D’Intino (Lega-Salvini Premier).

“Qui ormai è un far west senza controllo. Le forze dell’ordine, a cui va il nostro plauso, fanno il possibile con gli organici ridotti all’osso per tenere la situazione sotto controllo, ma in queste condizioni è naturale che non possano fare miracoli.

Chiediamo con forza un consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza. Così non si può andare avanti. In un paese che si rispetti non si può temere per la propria incolumità e per quella dei propri figli” concludono Poggio e D’Intino.

