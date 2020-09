Terracina, la Dm Tour One vince il campionato regionale di beach tennis

Terracina – Il 12 e 13 settembre si è tenuto il campionato regionale a squadre di beach tennis, organizzato dall’Asd Amici dello Sport, presso lo stabilimento Rive di Traiano nella città di Terracina, ai piedi del Tempio di Giove. Una location molto conosciuta e apprezzata nel mondo del beach tennis, dove ogni anno vengono ospitate diverse manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali di beach tennis, nonché una sede nel 2019 dei campionati mondiali.

Il campionato regionale a squadre si svolge ogni anno in diverse regioni italiane ed è una competizione valevole per la qualificazione alla fase nazionale dei campionati a squadre di beach tennis di serie C. Al torneo hanno partecipato 8 squadre formate da giocatori di beach tennis tesserati nel Lazio, in rappresentanza di varie associazioni del territorio regionale (ogni squadra era composta da un minimo di 6 a un massimo di 12 giocatori/giocatrici compreso il capitano.

Il sabato è stata disputata una prima fase di qualificazione su due gironi, formati da quattro squadre ciascuno, che ha visto i vari giocatori darsi battaglia sui campi di sabbia (l’esito dell’incontro tra due squadre, veniva stabilito con le vittorie di due match su tre, schierando di seguito una formazione di doppio femminile, doppio maschile e di doppio misto); alla seconda fase a tabellone disputata la domenica 13, hanno avuto accesso le prime due squadre di ogni girone, vedendo così in campo due splendide semifinali disputate dalle squadre Amici dello Sport vs Bt Lazio e Dm Tour One vs Dm Tour Cotton Club (derby tutto romano), al termine delle quali si è disputata una combattuta finale tra Bt Lazio e Dm Tour One, che ha visto vincere quest’ultima il titolo di squadra “Campione Regionale Assoluti Lazio” per il secondo anno consecutivo.

Una squadra composta da tanti giovani tesserati della Asd Dm Tour di Ostia, quali Paola Di Fazio, Martina Fanì, Denise Gallinari, Elia Emanuele Ammendola, Matteo Gonnella (due ragazzi under di 17 anni) e da quest’anno con il nuovo capitano Marco Mastrantoni, guida e punto di riferimento per tutto il team. Una squadra giovanissima, che pratica questo sport sul nostro territorio e che dopo il 4°posto raggiunto lo scorso anno nella serie C nazionale di Grosseto, avrà l’occasione di rigiocare questa competizione nazionale di beach tennis, che questa volta sarà ospitata nella città di Cesena, dal 09 al 11 ottobre, inseguendo l’obiettivo della promozione in serie B, riservata alle sole due prime squadre classificate nella serie C 2020.

Quest’anno la Federazione Italiana Tennis ha assegnato al Lazio un quorum di due squadre che parteciperanno alla fase nazionale di serie C, pertanto anche i vicecampioni della Bt Lazio di Fiumicino avranno la possibilità di giocarsi un posto per la promozione in serie B. “Nella consapevolezza che a Cesena si ritroveranno i migliori team di serie C delle varie regioni italiane, che esprimeranno il loro miglior gioco, auguriamo buona fortuna a queste due squadre del litorale romano, con l’auspicio di poter festeggiare in terra romagnola un’eventuale promozione in serie B”, commentano gli organizzatori.

(Il Faro online)