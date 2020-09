Allerta meteo: weekend bagnato e da bollino arancione per la Regione Lazio

Regione Lazio – La Protezione Civile avvisa i cittadini del Lazio: maltempo in tutta la regione, dalle prime ore di domani, venerdì 25 settembre e per le successive 24/36 ore.

Sono previste su tutto il territorio laziale precipitazioni accompagnate da rovesci di forte intensità e tempeste di fulmini. Per tutto il weekend si prevedono inoltre venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali e ampie mareggiate lungo le coste esposte.

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato il bollettino: con l’allerta arancione, per le potenziali criticità date dai temporali su Roma, Aniene, Bacini costieri sud e Bacino del Liri; gialla su Bacini costieri nord, Bacino medio Tevere e appennino di Rieti. Emessa inoltre allerta gialla per vento su tutte le zone già a rischio rovesci.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha attivato il sostegno del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli accorgimenti di competenza, ricordando infine, all’utenza che per ogni emergenza potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile.

