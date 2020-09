Anziano trovato morto in casa a Fondi: si indaga sulle cause

Fondi – Aveva 60 anni ed era originario della Romania l’anziano trovato morto in casa sua, nel centro storico di Fondi, mercoledì pomeriggio. A scoprirlo, i vicini di casa, che, passando, avevano notato, dall’esterno, il corpo esanime accanto alla finestra.

Sul posto, i Vigili del Fuoco (che hanno sfondato la porta d’ingresso) e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Stando ai primi accertamenti, l’uomo, che viveva da solo, non aveva sul corpo lesioni visibili, per questo, si ipotizza che il decesso sia avvenuto per un malore improvviso.

Intanto, sulle circostanze di questa vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Latina, edotta sul caso dal Commissariato locale di Polizia.

