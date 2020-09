Cimitero di Maccarese, Magionesi e Zorzi: “Avviati i lavori per la sicurezza stradale”

Fiumicino – “Questa mattina, 24 settembre, insieme al nostro dirigente ing. Guidi e al responsabile strade del XII Municipio di Roma, ing. Giuseppe Castiglia, abbiamo fatto un sopralluogo sulla strada che passa davanti al cimitero di Maccarese” hanno dichiarato i consiglieri comunali del Pd Paola Magionesi e Fabio Zorzi.

“L’obiettivo è mettere in sicurezza la strada – hanno spiegato i consiglieri – le cui condizioni sono note a tutti e rendono difficile anche l’accesso al cimitero stesso. Ma vogliamo anche riportare il nostro Tpl fino a lì“.

“La presenza dell’ing. Castiglia era fondamentale – hanno sottolineato Zorzi e Magionesi – perché, com’è noto, sia la strada che il cimitero sono di Roma Capitale”.

“Castiglia ha chiesto qualche giorno di tempo per verificare la disponibilità economica del suo Municipio – concludono – e assicurare, almeno, un intervento di manutenzione ordinaria”.

