Civitavecchia, in quattro aggrediscono un 21enne per questioni di droga: due arresti

Civitavecchia – Un 21enne è stato aggredito da quattro coetanei per questioni di droga. E’ successo a Civitavecchia, dove la Polizia di Stato ha arrestato due degli aggressori per possesso e detenzione di cocaina e hashish.

Durante la perquisizione domiciliare, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto nelle case dei due un involucro del peso lordo di 0,38 grammi contenente cocaina nonché materiale per il confezionamento delle dosi e un involucro contenente hashish del peso lordo di 2,00 grammi.

Sabato scorso inoltre, veniva notificato, ad 52enne residente nel comune di Tolfa, l’ammonimento del Questore di Roma in quanto resosi responsabile di percosse e lesioni nei confronti della moglie che, refertata presso il locale pronto soccorso di Civitavecchia, riportava un trauma contusivo agli arti inferiori.

