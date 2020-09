Covid-19, la preside del Liceo di Maccarese ordina: venerdì tutti a casa

Fiumicino – Dopo il Sindaco, anche la preside del Liceo di Maccarese conferma la presenza di almeno un caso di coronavirus nell’Istituto (leggi qui) e ordina la chiusura del plesso per la giornata di venerdì 25 settembre con didattica a distanza. Si tratta di una ragazza che non è mai stata a scuola ma che nei giorni scorsi ha partecipato a una festa dove erano presenti altri studenti del medesimo Istituto.

La comunicazione ai genitori degli studenti

“Solo in data 23/9/2020, a mezzo mail, si è appreso di una positività a Covid-19, di persona iscritta, ma che non è mai stata presente in nessuno dei nostri plessi”, si legge in una nota diffusa dal Liceo.

“Da subito, con urgenza, si è attivata, come da protocollo Covid condiviso e pubblicato sul sito web della scuola, la segnalazione a mezzo mail all’Asl di riferimento e si è fatta espressa richiesta in merito alla necessità di informare altre persone venute in contatto in contesto extra-scolastico, alle disposizioni da assumere nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, docenti e alunni”, prosegue la nota.

“Più volte sono stati sentiti anche telefonicamente i responsabili Asl, ai quali si è ribadita la richiesta di indicazioni e disposizioni esatte e puntuali. Si ricorda che solo l’Asl, secondo le disposizioni di legge in vigore, ha competenza per disporre eventuali isolamenti, anche preventivi o chiusura di ambienti al pubblico, con conseguente sanificazione.

Allo stato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione scritta o risposta dall’Asl , si è nuovamente sollecitato a mezzo mail una disposizione chiara ed univoca”.

“Nelle more e nell’attesa di tali comunicazioni, la Dirigente, in via cautelare, per salvaguardare il buon esito dell’attivata procedura di segnalazione, dispone che tutti gli alunni di tutte le classi del plesso storico e centrale di via di Maccarese n.38-40, svolgano didattica a distanza per la giornata di venerdì 25/9/2020”, conclude.

