La “normalità” di Roma: famiglia di cinghiali a spasso per le strade della Capitale

Roma – Una famiglia di cinghiali a spasso per le strade della Capitale. Nei quartieri a nord di Roma questa è oramai diventata una scena comune, quasi quotidiana. I suini circolano liberamente per le vie anche rovistando tra i cumuli di immondizia. Nell’ultimo video, la famigliola di cinghiali scorrazza per via Baldo degli Ubaldi sotto gli occhi di cittadini e alcuni vigili urbani. Appena pochi giorni fa, Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale, commentando un altro video postato sui social che ritrae un altro branco di cinghiali a spasso per il quartiere della Camilluccia, aveva dichiarato: “Scene come queste segnano il degrado e l’incuria in cui versa Roma. Con l’aggravante che, in aree come quella della Camilluccia, sono collocate anche ambasciate straniere. Un danno di immagine incalcolabile, che espone la Capitale d’Italia al ludibrio di rappresentanti di Stati esteri che, un tempo, guardavano alla città con deferente rispetto”. Nel frattempo l’Oipa lancia l’allarme sulle trappole messe in alcuni parchi (leggi qui)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo