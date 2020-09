Masi: “Nel X Municipio disagi già con le prime piogge, ma Raggi pensa allo stadio”

Ostia – “Ci dispiace apprendere che la Raggi, invece di dirci come intenda procedere per affrontare i problemi della Capitale, pensi solo a rilasciare dichiarazioni trionfalistiche sullo stadio“. Così, in una nota. la consigliera di Fratelli d’Italia X Municipio Mariacristina Masi.

“Ormai – continua Masi – il Movimento Cinque Stelle è completamente distante dalle esigenze reali dei cittadini; si sono fatti risucchiare dal palazzo molto presto. Il Sindaco potrebbe occuparsi dei problemi della città e del nostro territorio, che già alla prima pioggia ha mostrato che non si è pronti per affrontare la stagione. Il X Municipio è di fatto commissariato; denunciamo da mesi il fatto che si decida tutto a Roma e che il Presidente e la Giunta non abbiano forza e autonomia politica per agire autonomamente. Per avere qualche informazione solleciteremo immediatamente una Commissione affinché sia fatto il punto sullo stato di caditoie, fossi e tombini. Temiamo che, come sempre, questa Amministrazione dorma sui problemi impellenti, tanto che ci hanno segnalato situazioni critiche anche nei pressi delle scuole”.

“Sono riusciti a far allagare di nuovo la pista ciclabile appena realizzata, segno evidente che quanto eseguito lasci ampiamente a desiderare”, conclude.

