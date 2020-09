Pomezia, scontro fra due camion sulle strisce pedonali a Santa Palomba

Pomezia – Scontro fra due mezzi pesanti in via Fiorucci, nel quartiere di Santa Palomba, a Pomezia. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, 24 settembre, proprio sulle strisce pedonali di una “zona 30”.

Il consigliere Mengozzi: “Ecco cosa significa abbandonare le periferie”

“Senza bisogno di spiegazioni, ecco cosa significa abbandonare le periferie“, ha commentato il consigliere comunale Stefano Mengozzi su Facebook, allegando un video che ritrae i due veicoli incidentati.

“E se vi andate a rivedere gli interventi con cui hanno bocciato la mia mozione per completare la zona 30 di Santa Palomba, potete capire bene tutto – ha continuato -. Fortuna che ci sono cittadini che non smettono di denunciare!”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia