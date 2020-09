Ponza, tutto pronto per il festival del cinema “Corti sul mare”

Ponza – A Ponza è tutto pronto per il festival del cinema “Corti sul mare”, che si terrà dal 24 al 27 settembre. La rassegna cinematografica di film vincitori dei Festival Italiani e Internazionali vedrà la speciale presenza di registi e attori protagonisti. Madrina dell’evento sarà Nadia Bengala, mentre il direttore artistico è Ovidio Martucci.

“Un festival tutto sul sociale – ha sottolineato il sindaco dell’isola lunata, Franco Ferraiuolo – che allieterà gli ultimi giorni di settembre degli isolani e dei turisti presenti sull’isola di Ponza”.

Tutti gli appuntamenti

Per chi fosse interessato, ecco tutti gli appuntamenti del festival sull’isola lunata: 24 settembre 2020 alle 21.00 presso il Museo di Ponza (via Roma) – serata inaugurale e proiezione cortometraggi. Il 25-26 settembre 2020 alle 21.00 presso il Museo di Ponza (via Roma) – proiezione cortometraggi e, infine, il 27 settembre 2020 alle 11.00 presso il Museo di Ponza (via Roma) – premiazione e chiusura del Festival.

In foto: il Sindaco di Ponza con Demetra Hampton, Nadia Bengala e Ovidio Martucci

