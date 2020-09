Sabaudia torna in classe, il sindaco: \"Anche in tempo di Covid si può progettare il futuro\"

Sabaudia – Con la giornata di oggi ha preso ufficialmente avvio il nuovo anno scolastico in tutti i plessi del territorio comunale di Sabaudia, afferenti agli Istituti “V.O. Cencelli” e “Giulio Cesare”. Dopo il differimento dell’inizio dell’attività didattica al 22 e 24 settembre, alunni e studenti hanno ripreso possesso delle proprie aule riappropriandosi degli spazi scolastici di cui erano stati privati nei mesi scorsi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Nonostante le difficoltà che Istituti e Amministrazione comunale si sono trovati a dover affrontare, complici i ritardi delle attività ministeriali – commenta il consigliere delegato Francesca Marino –, le scuole di Sabaudia tornano ad accogliere i propri studenti, dalla materna alla scuola superiore di secondo grado, garantendo loro la fruizione dell’attività didattica in presenza. Sono diverse le procedure alle quali anche i nostri bambini e ragazzi dovranno sottostare, come ingressi scaglionati, percorsi prestabiliti, igienizzazione delle mani e mascherina obbligatoria negli spazi comuni, ma sono sicura essi sapranno ben adattarsi al cambiamento come hanno già dimostrato in pieno lockdown .

Con un po’ di sana collaborazione tra genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e funzionari comunali, sono sicura questo anno possa proseguire senza intoppi, nella piena sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico, docenti inclusi”.

L’Amministrazione comunale è grata per “le sinergie messe in campo. Ognuno, a suo modo e per quanto di competenza, è stato motore di una macchina organizzativa che ha saputo dimostrare la forza della collaborazione e della condivisione di intenti”.

“In questo momento così delicato – dice il sindaco Giada Gervasi -, abbiamo tutti voglia di tornare alla normalità e di riappropriarci dei nostri spazi. Anche la scuola ora deve tornare ad accogliere e a svolgere la sua funzione educativa e formativa nella tradizionale fruizione dei luoghi, pur dovendo continuare a tenere alta l’attenzione e a rispettare le misure di prevenzione. A tutti i ragazzi auguro un sereno inizio di anno scolastico, ricordando loro quanto sia fondamentale la preparazione culturale e quanto questa sia un imprescindibile strumento per affrontare la vita nei diversi ambiti della sfera privata, sociale e professionale. Auguro loro di essere sempre protagonisti delle proprie scelte, di lasciarsi guidare dalla curiosità per il mondo circostante e dai loro sogni. Perchè anche in tempi di Covid-19 si può viaggiare con la fantasia e progettare il proprio futuro”.