Arrivano a Formia “Le storie di ragazzi in cerca di futuro”

Formia – Venerdì 25 settembrealle ore 19.00 presso il Centro Pastorale parrocchiale a Gianola di Formia (via delle Vigne 17) si terrà l’incontro dal titolo “Dimenticati, storie di ragazzi in cerca di futuro”, un momento di riflessione sui minori non accompagnati, organizzato dagli uffici di Pastorale giovanile, Migrantes e Comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta. L’incontro sarà trasmesso su Facebook (Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu) e su Instagram @incredile_possibile.

Saranno ospiti il giornalista Toni Mira e il sociologo Luigi Pietroluongo. Ci sarà la testimonianza di un giovane arrivato in Italia da ragazzo ed ora serenamente integrato nel nostro paese. Introduce don Francesco Contestabile, direttore dell’ufficio di pastorale giovanile. Modera Federica Di Ceccamembro dell’equipe pastorale giovanile. Interverrà per un saluto l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.

L’incontro aiuterà a conoscere ed approfondire sfide, difficoltà ed opportunità per minori immigrati nei nostri territori, un’occasione per prepararsi alla Giornata Mondiale del Rifugiato e del Migrante che sarà celebrata domenica 27 settembre.

