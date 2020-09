Calcio, il Fiumicino Over 1926 alle finali del Campionato Acsi

Fiumicino – Sono partiti oggi pomeriggio i giocatori della Fiumicino Over 1926, che a Fertilia parteciperanno alle finali del “Campionato Nazionale ACSI, 7° Trofeo Carotenuto Sant’Agnello”.

“Ho voluto salutare personalmente il gruppo – dice Paolo Calicchio, Assessore allo Sport del Comune di Fiumicino – composto tutto da giocatori over 50 del nostro territorio, che, per spirito di aggregazione e passione per lo sport, da qualche tempo hanno voluto ritrovarsi per giocare insieme a calcio, come facevano da ragazzini negli anni ’80. Il Fiumicino Over 1926 parteciperà alla finali del campionato del 26 e 27 settembre, organizzato dall’Associazione Centri Sportivi Italiani, presso il Centro Federale di Sportilia, in provincia di Forlì. A contendersi il titolo saranno sei squadre, provenienti da tutta Italia, da Bergamo a Udine, da Roma alla nostra rappresentanza locale”.

“Desidero ringraziare per la speciale collaborazione dimostrata la società Trotta Bus Service S.p.A. e il suo Amministratore Delegato Mauro Trotta – prosegue Calicchio – per aver gratuitamente messo a disposizione della squadra un proprio mezzo per la trasferta a Forlì dei giocatori. L’attenzione per lo sport e al ruolo che lo stesso può svolgere quale strumento di sviluppo e crescita culturale nonché sociale è sempre stato oggetto di grande valorizzazione per la società di trasporti, responsabile del nostro servizio di Tpl. Con l’augurio di poter salutare la squadra al loro rientro, vittoriosi per avere portato a Fiumicino questo importante trofeo”.

