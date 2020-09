Casal Palocco, sbaglia la curva e rimane incastrato: tir blocca la strada fino a notte

Ostia – Un camion con targa straniera ha bloccato il traffico nella giornata di ieri su via del Fosso di Drangoncello, dopo aver sbagliato una manovra per immettersi sulla strada.

Il camionista con il proprio mezzo è rimasto incastrato all’incrocio che collega via del Fosso di Drangoncello e via del Canale della Lingua, nell’inconveniente che si è palesato verso le ore 15. Il tir munito di un grosso rimorchio appresso, è rimasto bloccato poiché il mezzo era troppo grande per viaggiare sulle stradine strette presenti lungo il Fosso di Drangoncello.

Come ribadito telefonicamente dalla Polizia Locale del X Municipio, sarebbe stato proprio l’autista a sbagliare la manovra e pagarne con il blocco del traffico locale tra le zone di Casal Palocco e Stagni di Ostia Antica. Quasi certo come il guidatore non conoscesse la strada perché proveniente da un altro Paese, diventando protagonista – involontariamente – di una pesante congestione del traffico nell’entroterra del X Municipio.

Per liberare la strada i vigili urbani hanno impiegato quasi 9 ore, con la tratta urbana che è stata riaperta dalla Polizia Locale al traffico verso le ore 24.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio