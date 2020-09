Covid-19, sono 9 i nuovi positivi ad Anzio

Anzio – Dopo una comunicazione ufficiale dell’Asl Roma 6, diventano 42 i casi di Covid-19 presenti attualmente sul territorio di Anzio. Sul territorio comunale sono 9 i nuovi casi scoperti.

Attualmente sono 8 i pazienti ricoverati in ospedale per la malattia, mentre 34 le persone in isolamento domiciliare.

“Si invita la cittadinanza – dice il sindaco Candido De Angelis – a rispettare, scrupolosamente, tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus“.