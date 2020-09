Covid-19 tra gli adolescenti a Fiumicino, Montino ordina: tamponi a tutti gli studenti

Fiumicino – Il coronavirus spaventa le Istituzioni a Fiumicino, dove si stanno registrando picchi di contagi ancor più alti dei numeri avuti durante il lockdown di marzo e aprile. A preoccupare è soprattutto l’età: sono i giovani, infatti, ad essere maggiormente colpiti dal Covid-19. E dopo la chiusura del liceo di Maccarese (leggi qui) e l’ultimo bollettino della Asl Roma 3 (leggi qui), il sindaco Montino prende provvedimenti: “Se la situazione non migliorerà, valuterò possibili ulteriori restrizioni per tentare di arginare questo trend – aggiunge Montino -. Intanto mi sono confrontato con l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e con il commissario della Asl Roma 3 dott. Giuseppe Quintavalle e abbiamo concordato tre interventi nel breve tempo“.

“Il primo riguarda la popolazione scolastica: predisporremo tamponi per tutte le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole – annuncia – e cominceremo prima possibile, scuola per scuola. Lo stesso sarà fatto con le persone che compongono i comitati di gestione dei centri anziani che, anche se i centri sono chiusi, si incontrano per riunioni e attività di gestione minima. Anche il personale della pubblica amministrazione che svolge servizi di sportello al pubblico avrà la possibilità di sottoporsi al tampone, come abbiamo già fatto con la Polizia Locale. Naturalmente, queste campagne saranno tutte su base volontaria”.

“Invece, in base all’ordinanza emessa dal Presidente della Regione che prevede l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per tutte le persone con più di 65 anni – conclude -, in collaborazione con la Asl e l’assessorato regionale organizzeremo una campagna vaccinale mirata a questa fetta della popolazione. Resta, per tutte e tutti gli altri, la possibilità di fare comunque questo vaccino, cosa che vi invito a fare”.

