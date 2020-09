Il vento sferza Fiumicino, è strage di alberi: un pioppo di 20 metri blocca via Moschini

Fiumicino – Forti folate di vento oggi si sono abbattute su Fiumicino, tanto che in giornata sono caduti quattro alberi e diversi rami.

Tre alberi sono caduti contemporaneamente a via Formoso, impedendo il passaggio dei veicoli. La strada è stata liberata grazie all’intervento della Protezione Civile Nuovo Domani, che ha rimosso gli arbusti dalla strada e tagliato i rami pericolanti.

Un altro ramo è caduto a via di Granaretto a Palidoro: i volontari della Protezione Civile anche qui sono intervenuti e hanno rimosso il corpo arboreo.

Nel pomeriggio invece è caduto un albero a via Giuseppe Moschini. La pianta era un pioppo di 20 metri, con l’arbusto che ha bloccato la strada per le sue immense dimensioni.

