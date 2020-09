Formia, il Sindaco fa il punto sulla situazione Covid in città

Formia – Formia è ufficialmente un focolaio, ma non è zona rossa. Una situazione, che, considerando anche il posticipo della riapertura delle scuole, ha generato tanto panico e mille dubbi e paure.

Per questo, il sindaco, Paola Villa, è intervenuta sui suoi canali social, annunciando “belle notizie”, nella speranza di rincuorare un po’ tutti e di rasserenare gli animi. “Oggi – ha infatti sottolineato – abbiamo firmato l’Ordinanza in cui si predispone la riapertura dei due locali precedentemente chiusi, in quanto sono stati sanificati e controllati e certificati dai responsabili Asl.

Dal bollettino di ieri della Asl nessun positivo in più, che conferma un decremento sensibile dei contagi ed una circoscrizione del link epidemiologico. Attendiamo il bollettino di oggi. Formia con cautela, con senso di responsabilità, con fiducia e tanta pazienza riparte. Formia ancora una volta ha dimostrato forza”.

Infine, sta proseguendo la prenotazione per le giornate di drive-in su Formia (27, 28, 29 settembre 2020) sempre a Via Olivastro Spaventola. Ricordiamo che senza prenotazione e quindi senza l’SMS di conferma non si potrà accedere al drive-in.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia