Budapest – Dopo il successo in Champions League, il Bayern Monaco fa sua anche la Supercoppa Europea battendo ai supplementari 2-1 il Siviglia detentore dell’Europa League. Alla Puskas Arena di Budapest spagnoli in vantaggio al 13’ grazie a un rigore realizzato da Lucas Ocampos, al 35’ Leon Goretzka rimette in equilibrio l’incontro con un tiro di prima intenzione dall’interno dell’area che supera il portiere. Nella ripresa i tedeschi passano in vantaggio con Lewandowski al 51’ ma la rete viene annullata dall’arbitro dopo aver consultato il Var.

Con la gara ancora in parità dopo i 90’ regolamentari si procede coi tempi supplementari. Al minuto 104’ a spezzare l’equilibrio in favore dei tedeschi è il neo entrato Javi Martinez lesto a insaccare su un rimbalzo nell’area piccola con un colpo di testa. Per il Bayern Monaco si tratta della seconda vittoria nella Supercoppa Europea dopo quella ottenuta nel 2013. (fonte: Adnrkronos)

Foto Twitter @ChampionsLeague