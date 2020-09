Incidente auto-moto tra Ardea e Aprilia: due morti, corpi irriconoscibili

Tragico incidente ieri sera, poco dopo le 20, all’incrocio tra via della Gogna e via Riserva Nuova, nel punto in cui la Nettunense si collega con Tor San Lorenzo, proprio a confine tra Aprilia e Ardea.

Due le vittime, impossibili da identificare sul momento in quanto sprovvisti di documenti, sembra però si tratti di due uomini sui 50 anni, entrambi di Aprilia.

Questi due, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, viaggiavano in sella a uno scooter quando si sono scontrati con una Fiat Stilo – alla guida della quale si trovava un 37enne – finendo, con il mezzo in sella al quale si trovavano, a diversi metri di distanza dall’auto.

Tutta da accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto oltre agli uomini dell’Arma anche i sanitari del 118 che poco hanno potuto fare.

Le due salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che, con ogni probabilità come di consueto, svolgerà su di esse un esame esterno per stabilire quali siano state le lesioni fatali. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire ai soccorritori di svolgere le attività del caso.