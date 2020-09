Latina, apre lo sportello Ebit Lazio: al servizio di imprese e lavoratori

Latina – E’ stato presentato lo sportello Ebit (Ente Bilaterale Terziario) Lazio di Latina.

Ad accogliere l’incontro l’Hotel Europa nel capoluogo pontino. Apprezzatissimi gli interventi delle Istituzioni a partire da Maurizio Falco Prefetto di Latina, dal Questore di Latina Michele Spina, dal Presidente della Provincia Carlo Medici e dal Sindaco di Latina Damiano Coletta.

Nel corso dell’evento è stato anche donato un defibrillatore alla città di Latina, con relativi corsi di formazione per gli utilizzatori.

Presso la sede di Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, in via dei Volsini a Latina sarà attivo lo sportello ‘Ebit Lazio’.

L’Ente Bilaterale del terziario del Lazio al servizio delle imprese e dei lavoratori, nasce dalla collaborazione tra Confcommercio Lazio Sud e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil Latina-Frosinone, Fisascat-Cisl Latina e Uiltucs-Uil Latina. Uno strumento condiviso che ha come obiettivo quello di favorire una serie di servizi (formazione gratuita, apprendistato, salute e sicurezza, conciliazione e arbitrato, videosorveglianza, osservazione e ricerche, welfare territoriale) alle imprese e la crescita professionale agli addetti del settore.

Per quanto attiene alle politiche di welfare, è previsto un bonus economico per l’emergenza covid-19 a favore di lavoratori e aziende (per le modalità di fruizione del bonus si invita a consultare il sito internet “ebitlazio.it”).

La presentazione è avvenuta alla presenza del presidente di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora, del segretario generale della Fisascat Cisl Latina dott.ssa Claudia Baroncini, del segretario generale Uiltucs Latina Gianfranco Cartisano, del segretario generale Filcams Cgil Latina e Frosinone Giovanni Gioia e del vicepresidente di Ebit Lazio Silvana Morini.

A loro è stato affidato il compito di spiegare e illustrare le opportunità che le imprese e i lavoratori potranno cogliere rivolgendosi allo sportello di Ebit Lazio: ha moderato gli interventi il Direttore Generale di Confcommercio Lazio e Lazio Sud dott. Salvatore Di Cecca.

Non hanno voluto far mancare la loro presenza i rappresentanti confederali delle organizzazioni sindacali (Anselmo Briganti Segretario Generale CGIL Latina-Frosinone, Roberto Cecere segretario generale Cisl Latina) i dirigenti provinciali di Confcommercio Lazio Sud (il vicepresidente vicario Italo Di Cocco, l’amministratore Vincenzo Di Lucia, il presidente di Confcommercio professioni Latina avvocato Gianluca Marchionne, il presidente dei Panificatori Latina Aldo Mazzocchi, il sub-commissario di Latina avvocato Annalisa Muzio, il presidente di Federcarni Latina Mara Labella, il presidente di Benessere&Bellezza Elena Nardone), il presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Latina Lanfranco Principi, “Impresa” (il presidente Giampaolo Olivetti e il direttore generale Saverio Motolese), “Confapi” e due imprese “Hygenia” e “Romana Diesel”, che hanno fornito le loro testimonianze dirette.