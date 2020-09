Montalto – “Come da giusta ordinanza si vuole togliere il traffico pesante da via Ombrone. Decisione che gli abitanti della zona aspettano da anni, dato che il progetto della variante risale infatti al 2012, ma ad oggi molti residenti fanno notare che non sono ancora stati installati i cartelli di divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate”. Così, in una nota stampa, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montalto di Castro Francesco Corniglia.

“Quindi il problema, – prosegue il Consigliere – la cui risoluzione è stata chiesta dagli abitanti della zona, rimane ancora insoluto. Si tratta di mettere il più presto possibile due cartelli stradali alle estremità della via, dopo un’attesa di otto anni”.

