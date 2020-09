Nettuno, il Sindaco parla di misure anti Covid-19 agli studenti del territorio

Nettuno – Il Sindaco di Nettuno ha colto l’occasione per inviare un messaggio ai tanti studenti del territorio.

“Da nonno – dice il sindaco Alessandro Coppola-, prima che da Sindaco, ho vissuto in prima persona negli occhi dei miei nipotini la tristezza di questi mesi in cui vi è stato impedito di frequentare le vostre scuole e abbracciare i vostri amici. La scuola è un luogo di crescita culturale, ma anche umana e personale. Questi mesi vi hanno tolto il piacere di parlare, confidarvi, giocare e confrontarvi con alcuni dei vostri affetti più cari”.

“Questi sacrifici – prosegue il Sindaco di Nettuno – sono stati fatti per la vostra sicurezza e delle persone che sono vicino a voi e a cui volete bene. Il Coronavirus è tanto invisibile quanto pericoloso e ognuno di noi, in ogni momento della giornata, deve dare il proprio contributo per riuscire a sconfiggerlo definitivamente. Anche per voi quest’anno ci saranno nuove regole da seguire“.

“Dovrete indossare la mascherina – continua il sindaco Coppola – e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, come già fate quando uscite con i vostri genitori, quando non sarete seduti in classe. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima che possiate nuovamente sedervi vicino al vostro compagno di banco e solo il rispetto delle regole sanitarie in vigore ci permetterà rompere definitivamente ogni barriera e abbracciarci semplicemente e spontaneamente”.

“Oggi non dobbiamo pensare ai limiti che ancora ci vengono imposti – conclude il Sindaco di Nettuno -, ma a quelli che abbiamo superato dopo sette mesi di sacrifici e rinunce. Pensiamo al suono della campanella e ai cancelli che si aprono, ad una vita che voi come tutti noi, torniamo a sentire un po’ più nostra. Auguri ragazze e ragazzi e buon anno scolastico a tutti“.

