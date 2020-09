Nettuno, lancio di uova contro l’auto del consigliere Mancini

Nettuno – Vandalizzata l’auto del consigliere comunale Daniele Mancini, che dopo la conferenza dei capigruppo ha trovato la propria automobile imbrattata dal lancio di uova.

Non è chiara la responsabilità del vile gesto contro l’amministratore locale di Nettuno.

E’ certo come in mattinata il consigliere Mancini abbia avuto una forte discussione con i rappresentanti della Lega durante la Commissione comunale sull’Ambiente, dove si erano inaspriti i toni sul tema dei regolamenti per i servizi cimiteriali.

La solidarietà del Sindaco di Nettuno

“Ho appreso con profondo sdegno – commenta il sindaco Alessandro Coppola – dalla stampa locale del vile e deprecabile gesto di cui è stato vittima il consigliere di opposizione Daniele Mancini. Confido che nel più breve tempo possibile le Forze dell’ordine facciamo chiarezza sull’accaduto che è un attacco non solo al consigliere Mancini, ma a tutte le istituzioni democratiche. Nel mio ruolo farò quanto possibile per fornire collaborazione e sostegno agli inquirenti per trovare il colpevole di questo atto inqualificabile. La mia massima solidarietà e la mia vicinanza al Consigliere Daniele Mancini“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno