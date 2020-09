Nettuno, un nuovo caso di coronavirus: salgono a 15 i positivi in città

Nettuno – “In data odierna, 25 settembre, si registra un nuovo caso di coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna con link epidemiologico della Sardegna che è stata posta in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 15 di cui due ospedalizzati”. Così in una nota stampa il Comune di Nettuno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno