Ostia, lancia oggetti dal balcone e poi si chiude in casa: paura in via delle Baleari

Ostia – I Carabinieri di Ostia sono intervenuti nella locale via delle Baleari, dove era stato segnalato il lancio di alcuni oggetti dal balcone di un appartamento posto al 3° piano di una palazzina. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che fortunatamente nell’occasione non vi erano stati feriti.

Il responsabile del gesto è stato immediatamente identificato in un anziano pensionato affetto da disturbi psichici. L’uomo, in evidente stato confusionale, si è barricato all’interno del proprio appartamento, facendo così temere il peggio.

I militari, dopo aver fatto disattivare le utenze dell’intera palazzina ed averne fatto evacuare tutti gli occupanti, hanno intavolato un paziente dialogo con il malcapitato che alla fine si è convinto ad aprire la porta ai Carabinieri. L’anziano è stato così soccorso ed affidato alle cure dei sanitari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

