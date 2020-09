Ostia, picchia il padre in piazza del Lido e gli ruba il telefono: denunciato

Ostia – Aggredisce il padre e gli ruba il telefono. È successo ieri 24 settembre ad Ostia, in piazza del Lido, dove un pregiudicato 26enne di Anzio è stato denunciato per aver aggredito il padre nel corso di una lite.

Durante l’aggressione, il 26enne ha ferito l’uomo derubandolo del telefono cellulare. I Carabinieri, intervenuti sul posto e accertato l’accaduto, sono riusciti a rintracciare e bloccare il malfattore all’interno di un vicino esercizio commerciale.

Il ragazzo, che ai successivi accertamenti è risultato gravato da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, nel quale gli veniva fatto divieto di ritornare nel comune di Roma, è stato denunciato in stato di libertà.

Ostia, nascondeva in casa 100 grammi di marijuana: arrestato pusher

Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato un 54enne residente ad Ostia Antica.

Il controllo è scaturito a seguito degli “insoliti movimenti” effettuati dall’uomo nei giorni precedenti notati dalle pattuglie sul territorio. Nella mattinata di ieri, è stato così deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono stati rinvenuti, occultati all’interno dell’abitazione, 4 involucri contenenti quasi 100 grammi di marijuana, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Sono così scattate le manette ai polsi del pusher, che è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio