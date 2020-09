Pioggia a Fiumicino e Via Pesce Luna si allaga, Feola: “E’ una nuova zona di pesca”

Fiumicino – “Nonostante gli interventi da parte di Acea e le denunce dei mesi scorsi il problema delle tubature su Via del Pesce Luna continua a ripetersi”. Lo dichiara in una nota stampa Roberto Feola, esponente del circolo territoriale Fratelli d’Italia-Patria e Libertà.

“Insieme ai militanti del circolo – prosegue Feola – abbiamo simbolicamente deciso di adibire la via a nuova zona di pesca dando quindi alla stessa un nuovo utilizzo più idoneo vista l’assurda situazione. Dopo questa nostra nuova denuncia, in chiave goliardica, auspichiamo in una soluzione definitiva per questa problematica”.

“Come sempre, ovviamente, – conclude – continueremo a vigilare e ad affiancare i cittadini in questa battaglia che esasperato tutti gli abitanti del quartiere”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino