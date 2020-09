Pomezia, il sindaco Zuccalà incontra il nuovo comandante dei Carabinieri

Pomezia – Questa mattina, 25 settembre 2020, il sindaco Adriano Zuccalà ha ricevuto il nuovo Comandante dei carabinieri di Pomezia, il Capitano Marcello Pezzi.

Durante l’incontro, che si è svolto alla presenza del Comandante della polizia locale Angelo Pizzoli, il Primo Cittadino ha sottolineato l’importanza dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri sui temi legati alla sicurezza e al presidio del territorio, anche in vista dell’imminente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in programma a Pomezia il prossimo 1°ottobre.

“L’Amministrazione comunale e il Corpo dei carabinieri – ha commentato il sindaco Zuccalà – sono legati da una condivisione di intenti e una volontà reciproca di rafforzare il profondo e intenso legame instaurato negli anni. I miei migliori auguri di buon lavoro al Capitano Pezzi, sono certo che proseguiremo la proficua collaborazione tra le nostre Istituzioni nel segno della continuità con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio, che purtroppo negli ultimi tempi è stato protagonista di episodi di criminalità che non possono restare impuniti”.

