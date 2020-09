Sabaudia – Sabaudia candidata come “Comune europeo dello sport” 2022. Ad annunciarlo, sui suoi canali social, il sindaco, Giada Gervasi che ha fatto sapere: “Questa mattina, con i consiglieri comunali Luca Danesin ed Enrico Veglianti, ho accolto la delegazione Aces Europa, giunta in città per valutare la nostra candidatura.

Oggi e domani – ha concluso il Primo cittadino – i delegati visiteranno le diverse strutture sportive della città e dialogheranno con alcune associazioni sportive del territorio“.

