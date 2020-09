SuperEnalotto, Anzio festeggia tre “5” da oltre 53mila euro

Anzio – Una tripletta al SuperEnalotto da incorniciare. Anzio, in provincia di Roma, può fare festa dopo il concorso di giovedì 24 settembre che ha visto realizzati i tre “5” di giornata, ognuno da 53.558,55 euro, tutti nello stesso luogo, la tabaccheria Bonfili di via Ardeatina 652

Intanto domani riparte la caccia al “6” con in palio un jackpot da 43,6 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

