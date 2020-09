X Municipio, Ieva: “Iniziata la manutenzione delle aree giochi pericolose”

Ostia – L’appalto per la manutenzione delle aree ludiche del X Municipio è stato aggiudicato, con le ditte vincitrici che già stanno programmando gli interventi da mettere in atto sul territorio lidense.

“Stiamo intervenendo prioritariamente su quelle situazioni di pericolosità – dice Alessandro Ieva, Assessore all’Ambiente del X Municipio – dovute ad atti di vandalismo sostituendo i giochi danneggiati e sistemando gli arredi divelti o deteriorati. Un esempio di intervento i cui lavori sono in corso riguarda la ricostruzione del muro perimetrale del Parco di Prato Cornelio crollato a seguito di incidente stradale e rimasto in quello stato da diversi anni”.

"Tra non molto saranno operativi anche gli a– conclude Ieva – con la realizzazione di playground e giochi inclusivi previsti con fondi di bilancio 2019., dove per anni è stato fatto poco o nulla, e continueremo a farlo anche nel prossimo futuro".