X Municipio, in Comune si torna a parlare delle case del Villaggio San Francesco

Ostia – Si è svolta una Commissione Trasparenza e Garanzia, dove si è affrontato il tema legato alle case del Villaggio San Francesco.

“Dopo mesi di attesa della Commissione Patrimonio – dicono Andrea De Priamo (Capogruppo Fdi in Assemblea Capitolina) e Mariacristina Masi (Consigliera di Fdi in X Municipio), che però non è stata convocata, abbiamo insistito affinché si trattasse l’argomento almeno in Trasparenza e fortunatamente si è effettuato un piccolo passo in avanti con la riapertura dei tavoli di confronto tra l’Amministrazione e i residenti. Alla presenza del Comitato di Quartiere e del Dipartimento si è stabilito che si ripartirà il prima possibile con gli incontri e vigileremo per far rispettare gli impegni presi. I residenti si sono sentiti abbandonati e il nostro impegno sarà costante per restituire loro un rapporto serio con Roma Capitale”.