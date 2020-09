Covid-19, altri tre giorni di Drive-in a Formia: possibili solo con prenotazione

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tramite canale social informa la sua cittadinanza e non solo in merito alla regolamentazione relativa ai prossimi Drive-in in via Olivastro Speventola a Formia.

“Si terrà domenica 27, lunedì 28 e martedì 29 settembre e aprirà alle 9.30. Verranno eseguiti 500 test al giorno. L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti nel Sud pontino che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’ interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell’infezione”.

Per una migliore informazione e per evitare disguidi il primo cittadino rende noto anche che “l’Asl fa sapere che non sarà garantito l’accesso agli utenti già presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl, quali sintomatici e/o per contatto con soggetto positivo”.

Fondamentale sapere, inoltre, che “al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online. Questa semplice operazione – si legge nella nota diffusa da Stefanelli – ti garantirà l’accesso al drive in per l’esecuzione del tampone rapido, a mezzo Sms di conferma della prenotazione da esibire al momento dell’ingresso al drive in, riducendo i tempi di effettuazione del test.

Durante l’effettuazione del test, ti saranno comunicate ulteriori informazioni da seguire successivamente.Le prenotazioni sono abilitate ed accettate, in ordine cronologico tramite il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf”.